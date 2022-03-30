В России предложили ввести рублевый расчет за экспорт угля, нефти и металла

Глава Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил расширить экспортный список товаров, расчет за которые нужно осуществлять в рублях. Он хочет добавить в данный перечень металлы, нефть и уголь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Володина в Telegram .

"У европейских государств есть все рыночные возможности рассчитываться в рублях. Никакой трагедии в этом нет. Гораздо страшнее ситуация, когда деньги есть, а товара нет. Сотрудничество должно быть взаимовыгодным", - заявил председатель Госдумы.

Он предложил, что, кроме газа, европейские страны должны платить в рублях еще и за удобрения, зерно, масло, нефть, уголь, металлы, лес и другие российские товары.

Володин обратился к парламентам "недружественных" стран и добавил, что "политикой санкций, пытаясь изолировать Россию, они изолировали себя".