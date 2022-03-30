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У Росії запропонували ввести рублевий розрахунок за експорт вугілля, нафти і металу

Фото: голова Госудуми В'ячеслав Володін (duma gov ru)
Автор: Наталія Юрченко

Глава Держдуми РФ В'ячеслав Володін запропонував розширити експортний список товарів, розрахунок за які потрібно здійснювати в рублях. Він хоче додати в даний перелік метали, нафту і вугілля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Володіна в Telegram.

"У європейських держав є всі ринкові можливості розраховуватися в рублях. Ніякої трагедії в цьому немає. Набагато страшніше ситуація, коли гроші є, А товару немає. Співпраця має бути взаємовигідною", - заявив голова Держдуми.

Він запропонував, що, крім газу, європейські країни повинні платити в рублях ще й за добрива, зерно, масло, нафту, вугілля, метали, ліс та інші російські товари.

Володін звернувся до парламентів "недружніх" країн і додав, що "політикою санкцій, намагаючись ізолювати Росію, вони ізолювали себе".

Нагадаємо, що Росія з 31 березня вводить рублевий розрахунок за газ для західних країн.

Однак країни G7 відмовилися платити "Газпрому" в рублях, заявивши, що це порушення діючих контрактів.

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