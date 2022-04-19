В России снова предложили сдаться украинским защитникам "Азовстали" в Мариуполе
Россия в очередной раз предлагает украинским защитникам Мариуполя, которые сейчас держат оборону на металлургическом комбинате "Азовсталь", сложить оружие и сдаться в плен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны РФ.
Оккупанты предлагают украинским бойцам в 12:00 (по московскому времени) прекратить боевые действия и сложить оружие.
Начало действия "режима тишины" якобы начнется в 13:30 часов обеими сторонами. По замыслу РФ, прекращение огня обозначается поднятием флагов: с российской стороны - красных, с украинской стороны - белых по всему периметру "Азовстали".
Напомним, сегодня российские оккупанты начали штурм "Азовстали". Именно там находятся основные силы украинских защитников Мариуполя.
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