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У Росії знову запропонували здатися українським захисникам "Азовсталі" в Маріуполі

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Маріуполь, Вівторок 19 квітня 2022 11:50
У Росії знову запропонували здатися українським захисникам "Азовсталі" в Маріуполі Фото: захисникам Маріуполя знову запропонували здатися (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росія в черговий раз пропонує українським захисникам Маріуполя, які зараз тримають оборону на металургійному комбінаті "Азовсталь", скласти зброю і здатися в полон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони РФ.

Окупанти пропонують українським бійцям о 12:00 (за московським часом) припинити бойові дії і скласти зброю.

Початок дії "режиму тиші" нібито розпочнеться о 13:30 годині обома сторонами. За задумом РФ, припинення вогню позначається підняттям прапорів: з російського боку - червоних, з українського боку - білих по всьому периметру "Азовсталі".

Нагадаємо, сьогодні російські окупанти почали штурм "Азовсталі". Саме там знаходяться основні сили українських захисників Маріуполя.

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