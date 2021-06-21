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У России нет поводов исключить США из списка недружественных стран, - Кремль

Автор: РБК-Украина

США по прежнему остаются в списке недружественных России стран. Нет никаких поводов исключать это государство из списка до имплементации договоренностей, достигнутых на саммите в Женеве.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По словам Пескова, в ходе переговоров Путина и Байдена достигли понимания того, "где говорить бесполезно, где говорить нужно, где стороны не согласны категорически друг с другом и где полностью могут действовать в унисон".

"Но любые понимания повисают в воздухе без реализации, без создания соответствующих рабочих механизмов и без предметного договора. Главы государств все-таки не имеют возможности из-за постоянного цейтнота говорить о деталях, они говорят концептуально и рамочно, а детали потом обговариваются на рабочем уровне", - сказал пресс-секретарь Путина.

Он добавил, что до того, как эта имплементация на рабочем уровне не приняла действенный характер, никаких поводов для изменений во взаимоотношениях между странами нет.

Напомним, после переговоров Байдена и Путина посол России в США Анатолий Антонов вернулся в Вашингтон. Его отозвали в Москву после того, как Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли он убийцей президента РФ.

Ранее Путин заявил, что он с Байденом смогли понять друг друга по ключевым позициям.

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