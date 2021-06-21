У России нет поводов исключить США из списка недружественных стран, - Кремль

США по прежнему остаются в списке недружественных России стран. Нет никаких поводов исключать это государство из списка до имплементации договоренностей, достигнутых на саммите в Женеве.

По словам Пескова, в ходе переговоров Путина и Байдена достигли понимания того, "где говорить бесполезно, где говорить нужно, где стороны не согласны категорически друг с другом и где полностью могут действовать в унисон".

"Но любые понимания повисают в воздухе без реализации, без создания соответствующих рабочих механизмов и без предметного договора. Главы государств все-таки не имеют возможности из-за постоянного цейтнота говорить о деталях, они говорят концептуально и рамочно, а детали потом обговариваются на рабочем уровне", - сказал пресс-секретарь Путина.

Он добавил, что до того, как эта имплементация на рабочем уровне не приняла действенный характер, никаких поводов для изменений во взаимоотношениях между странами нет.