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У Росії немає приводів виключити США зі списку недружніх країн, - Кремль

Автор: РБК-Україна

США як і раніше залишаються в списку недружніх Росії країн. Немає жодних приводів виключати цю державу зі списку до імплементації домовленостей, досягнутих на саміті в Женеві.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, пише ТАСС.

За словами Пєскова, в ході переговорів Путіна і Байдена досягли розуміння того, "де говорити марно, де говорити потрібно, де сторони не згодні категорично один з одним і де повністю можуть діяти в унісон".

"Але будь-які розуміння повисають у повітрі без реалізації, без створення відповідних робочих механізмів і без предметного договору. Глави держав все-таки не мають можливості через постійний цейтнот говорити про деталі, вони говорять концептуально і рамково, а деталі потім обговорюються на робочому рівні", - сказав прес-секретар Путіна.

Він додав, що до того, як ця імплементація на робочому рівні не прийняла дієвий характер, ніяких приводів для змін у взаєминах між країнами немає.

Нагадаємо, після переговорів Байдена і Путіна посол Росії в США Анатолій Антонов повернувся до Вашингтона. Його відкликали до Москви після того, як Байден ствердно відповів на питання, чи вважає він вбивцею президента РФ.

Раніше Путін заявив, що він з Байденом змогли зрозуміти один одного по ключових позиціях.

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