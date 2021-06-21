У Росії немає приводів виключити США зі списку недружніх країн, - Кремль

США як і раніше залишаються в списку недружніх Росії країн. Немає жодних приводів виключати цю державу зі списку до імплементації домовленостей, досягнутих на саміті в Женеві.

За словами Пєскова, в ході переговорів Путіна і Байдена досягли розуміння того, "де говорити марно, де говорити потрібно, де сторони не згодні категорично один з одним і де повністю можуть діяти в унісон".

"Але будь-які розуміння повисають у повітрі без реалізації, без створення відповідних робочих механізмів і без предметного договору. Глави держав все-таки не мають можливості через постійний цейтнот говорити про деталі, вони говорять концептуально і рамково, а деталі потім обговорюються на робочому рівні", - сказав прес-секретар Путіна.

Він додав, що до того, як ця імплементація на робочому рівні не прийняла дієвий характер, ніяких приводів для змін у взаєминах між країнами немає.