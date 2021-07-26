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В России потушили пожар, вспыхнувший после взрыва на магистральном газопроводе

Автор: Дмитрий Кузнецов

В России в Кишертском районе Пермского края потушили пожар, который вспыхнул после взрыва на магистральном газопроводе Уренгой - Центр-2. Сотрудники аварийных служб ликвидируют отдельные очаги возгорания на близлежащей местности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

Как отметили изданию в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС) РФ, факельное горение на газопроводе ликвидировано. Пожарные проводят проливку отдельных очагов возгорания сухой растительности.

Напомним, вечером 26 июля на газопроводе Уренгой - Центр-2 недалеко от деревни Заборье Кишертского района произошел взрыв с последующим факельным выгоранием газа. Высота пламени и дыма достигала нескольких десятков метров.

Кроме того, началось горение сухой травы на площади около двух гектаров. Угроза распространения пожара на жилые дома отсутствовала. Пострадавших в результате взрыва нет. О разрушениях и причинах произошедшего не сообщается.

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