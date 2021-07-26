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В России произошел взрыв на магистральном газопроводе

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Понедельник 26 июля 2021 21:48
В России произошел взрыв на магистральном газопроводе Фото: В России произошел взрыв на магистральном газопроводе (twitter.com/vikiperm)
Автор: РБК-Украина

В России в Кишертском районе Пермского края произошел взрыв на магистральном газопроводе Уренгой - Центр-2. На месте происшествия работают аварийные службы и сотрудники полиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание "РБК".

"Да, действительно произошел взрыв на магистральном газопроводе Уренгой - Центр-2, ориентировочно в километре от деревни Заборье Кишертского округа", - заявили в пресс-службе администрации Кишертского муниципального краевого округа.

На данный момент известно, что пострадавших в результате взрыва нет. Также направлены отдельные подразделения для защиты близлежащих населенных пунктов и лесных насаждений.

По данным МЧС, произошла разгерметизации магистрального газопровода у реки Сылва Кишерсткого муниципального округа.

"В настоящее время происходит факельное выгорание, также проводится ликвидация возгорания сухой растительности на площади 2 га", - заявили в МЧС.

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Российская Федерация Взрыв газопровод
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