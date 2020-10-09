В России потушили пожар на складе боеприпасов

В Рязанской области ликвидирован пожар на складах боеприпасов. Справиться с огнем удалось за два дня.

Об этом сообщает Tass.ru.

В пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям России отметили, что пожар уничтожил 21 здание в двух населенных пунктах.

"Общими усилиями группировки МЧС России ликвидированы крупные очаги вблизи населенных пунктов в Рязанской области, которые попали в зону поражения от взорвавшихся боеприпасов 7 октября. Всего уничтожено 21 строение, которые пострадали 7 октября в двух населенных пунктах (Шелемишевские Хутора-14 и Дегтярка-7)", - заявили в МЧС РФ.

Ранее сообщалось, что в результате пожара на складе боеприпасов под Рязанью пострадали 16 человек. Большинство из них получили травмы в результате последствий пожара.

Напомним, в среду в Рязанской области РФ вспыхнул крупный пожар на военном складе. Из-за пожара на складе начали детонировать боеприпасы. Позже огонь пошел в сторону населенных пунктов.