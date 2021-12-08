России послали сигналы о масштабных последствиях вторжения в Украину, - МИД Франции

Во время брифинга у представителя внешнеполитического ведомства спросили о том, согласна ли Франция с позицией США по "Северному потоку-2", который следует использовать для сдерживания России от вторжения в Украину.

"Как неоднократно обсуждали главы государств и правительств в формате QUINT на этой неделе, мы внимательно следим за ситуацией вокруг Украины", - сказал французский дипломат.

По его словам, главы государств и правительств группы QUINT заявили о решимости уважать территориальную целостность и суверенитет Украины.

"России были посланы решительные сигналы о глобальных и масштабных последствиях дальнейшего посягательства на территориальную целостность Украины", - уточнил представитель МИД Франции.

QUINT - это неформальная группа, в которую входят США и большая четверка Западной Европы - Франция, Германия, Италия и Великобритания. Действует как один из руководящих органов различных организаций, в том числе НАТО, G7 и G20.