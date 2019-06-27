В России при посадке снова загорелся самолет, десятки пострадавших

В России при посадке вновь загорелся самолет: за медицинской помощью после аварийной посадки Ан-24 авиакомпании "Ангара" в аэропорту Нижнеангарска обратился 31 человек. Об этом заявил министр здравоохранения Бурятии Дамбинима Самбуев, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на российские СМИ.

Самбуев подчеркнул, что четверо обратившихся были госпитализированы, остальным помощь оказана амбулаторно.

"У всех (госпитализированных, - ред.) травмы средней степени тяжести", - рассказал министр.

Самбуев уточнил, что среди госпитализированных 13-летняя девочка с сотрясением головного мозга средней степени, 17-летний подросток с ушибами и ссадинами (в настоящий момент его обследуют на предмет переломов), 49-летний мужчина с ушибом коленного сустава и 60-летняя женщина с переломом предплечья.

Подчеркивается, что жизни пострадавших ничто не угрожает. С их семьями сейчас работают психологи.

Так, ЧП с Ан-24 произошло утром 27 июня. Самолет при посадке выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, после чего столкнулся со зданием очистных сооружений и загорелся.

Напомним, в мае в Шереметьево из-за пожара самолет совершил аварийную посадку.

Как писало РБК-Украина, в российском Шереметьево при пожаре самолета Sukhoi Superjet 100 в результате аварийной посадки погиб 41 человек.