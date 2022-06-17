В России пользователи смартфоне Samsung жалуются на блокирование гаджетов

Смартфоны Samsung, которые были завезены в Россию в качестве параллельного импорта, прекратили работу. Для разблокировки гаджетов необходимо заплатить.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание "Известия".
Как отметил ритейлер, гаджет невозможно включить после вставления в него SIM-карты российского оператора, так как смартфон не предназначен для продажи в странах Евразийского экономического союза.
Однако, попробовать разблокировать смартфон все же можно. Для этого необходимо обратиться в сервисные центры производителя и заплатить 5 тысяч рублей. После двух недель ожидания, Samsung рассмотрит запрос и предоставит сотрудникам сервиса код региональной разблокировки.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что компания Samsung еще в начале полномасштабного вторжения России на территорию Украины, прекратила поставки телефонов, чипов и бытовой электроники в страну-оккупанта.
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