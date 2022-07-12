В России показали ядерную ракету "Сармат" и снова пугают мир серийным производством

В России продемонстрировали ядерную ракету "Сармат", называя ее самой мощной в мире. Также в Москве в очередной раз угрожают их серийным производством.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина.
"Сармат. Самая мощная в мире ядерная ракета глобальной дальности готовится к новым испытаниям и серийному производству", - написал он.
Так, на опубликованном Рогозиным фото ядерная ракета "Сармат" лежит в чехле на железнодорожной платформе.
Напомним, недавно российский диктатор Владимир Путин заявил, что первая тяжелая межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" станет на боевое дежурство до конца этого года.
Отметим, что ракеты "Сармат" способны нести 10 или более ядерных боеголовок и ложных целей, а также поражать цели за тысячи километров.
Ранее стало известно об испытаниях Россией новой ракеты. По словам российских чиновников, эти ракеты будут развернуты в одном из подразделений Красноярского края РФ, примерно в 3000 км к востоку от Москвы.
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