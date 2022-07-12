У Росії показали ядерну ракету "Сармат" та знову лякають світ серійним виробництвом

"Сармат. Найпотужніша у світі ядерна ракета глобальної дальності готується до нових випробувань та серійного виробництва", - написав він.

Так, на опублікованому Рогозіним фото ядерна ракета "Сармат" лежить у чохлі на залізничній платформі.

Погрози Путіна

Нагадаємо, нещодавно російський диктатор Володимир Путін заявив, що перша важка міжконтинентальна балістична ракета "Сармат" стане на бойове чергування до кінця цього року.

Що відомо про "Сармат"

Зазначимо, що ракети "Сармат" здатні нести 10 або більше ядерних боєголовок і помилкових цілей, а також вражати цілі за тисячі кілометрів.

Раніше стало відомо про випробування Росією нової ракети. За словами російських чиновників, ці ракети будуть розгорнуті в одному з підрозділів Красноярського краю РФ, приблизно в 3000 км на схід від Москви.

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