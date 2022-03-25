В России похвалили Грузию за неподдержку санкций: реакция МИД Украины

Председатель комитета Совета Федерации РФ Григорий Карасин выразил благодарность Грузии за неподдержку антироссийских санкций. В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали позицию грузинских властей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера МИД Олега Николенко.
"Председатель комитета Совета Федерации РФ Григорий Карасин похвалил Грузию за неподдержку санкций против России и пообещал "благодарность". Тбилиси - после того что Россия сделала с вами с 2008 года - вам не стыдно?"- отметил Николенко.
Напомним, Канада решила усилить экономическое давление на Россию, поэтому вводит новые санкции против 160 российских чиновников.
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