В Росії похвалили Грузію за непідтримку санкцій: реакція МЗС України

Голова комітету Ради Федерації РФ Григорій Карасін виразив вдячність Грузії за непідтримку антиросійських санкцій. В Міністерстві закордонних справ України прокоментували позицію грузинської влади.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера МЗС Олега Ніколенка.
"Голова комітету Ради Федерації РФ Григорій Карасін похвалив Грузію за непідтримку санкцій проти Росії і пообіцяв "подяку". Тбілісі - після того, що Росія зробила з вами з 2008 року - вам не соромно?" - зазначив Ніколенко.
Нагадаємо, Канада вирішила посилити економічний тиск на Росію, тому вводить нові санкції проти 160 російських чиновників.
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