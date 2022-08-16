Уже второй раз за неделю. В России подорвали рельсы в Курской области

По данным источника, повреждения ж/д путей в районе 14 километра перегона "Льгов-Локинская" заметил обходчик.

"Посмотреть на поврежденный рельс съехались больше десятка разных полицейских и специалистов", - говорится в Telegram-канале.

По данным авторов, схема преступления оказалась проста: кто-то заложил взрывное устройство весом около 200 граммов в тротиловом эквиваленте под рельс и совершил подрыв.

В сообщении уточняется, что пассажирские поезда не ездят по этому участку с 2014 года. По путям проходят только маневровые и грузовые поезда.

Как пишет Baza, это уже не первый подобный случай. Так 10 августа кто-то пытался повредить рельсы в той же Курской области, на 28-м километре железной дороги "Льгов – Суджа".