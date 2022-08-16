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Вже вдруге за тиждень. У Росії підірвали рейки в Курській області

Фото: у Росії підірвали рейки в Курській області (t.me/bazabazon)
Автор: Наталія Гурковська

У Курській області (Росія) підірвали частину залізниці - хтось сховав вибуховий пристрій під рейку і він благополучно здетонував.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Baza.

За даними джерела, пошкодження залізничних колій в районі 14 кілометрів перегону "Льгов-Локинська" помітив обхідник.

"Подивитися на пошкоджену рейку з'їхалися понад десяти різних поліцейських та спеціалістів", - йдеться у Telegram-каналі.

За даними авторів, схема злочину виявилася простою: хтось заклав вибуховий пристрій вагою близько 200 грамів у тротиловому еквіваленті під рейку та здійснив підрив.

У повідомленні уточнюється, що пасажирські потяги не їздять цією ділянкою з 2014 року. Цими шляхами проходять тільки маневрові та вантажні потяги.

Як пише Baza, це вже не перший подібний випадок. Так, 10 серпня хтось намагався пошкодити рейки в тій же Курській області, на 28-му кілометрі залізниці "Льгов – Суджа".

Нагадаємо, раніше Міністерство внутрішніх справ Білорусі відзвітувало про затримання трьох осіб, звинувачених у "тероризмі на залізничних шляхах". Вони намагалися влаштувати колапс білоруської залізниці.

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