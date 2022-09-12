ua ru
Пн, 12 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

У России все по плану? Путин сутками следит за "спецоперацией" в Украине

Новина українською →
Москва, Понедельник 12 сентября 2022 14:34
У России все по плану? Путин сутками следит за "спецоперацией" в Украине Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Российский диктатор Владимир Путин сутками следит за "военной спецоперацией" в Украине.

Об этом заявил пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс".

По его словам, Путин круглосуточно находится на связи с министром обороны и другими военачальниками. При этом ему докладывают о любых действиях российских военных в ходе "спецоперации" в Украине.

"Разумеется, все, что происходит, любые действия, которые делают военные в ходе "специальной военной операции", докладываются верховному главнокомандующему. Президент находится в постоянной, круглосуточной связи с министром обороны и со всеми военачальниками. Естественно, по-другому быть не может в ходе выполнения "военной операции", - заявил Песков.

Напомним, ранее российский Генштаб заявил о "переброске" оккупантов из района Балаклеи и Изюма на другое направление. Таким образом российское командование решило скрыть провал и побег своих войск из Харьковской области.

Кроме того, Министерство обороны России объяснило побег из крупных населенных пунктов в Харьковской области. Якобы для достижения целей "спецоперации" решено отвести войска из Балаклеи и Изюма, чтобы нарастить группировку на Донецком направлении.

По данным ISW, у Минобороны РФ проблемы с подачей информации из-за успехов ВСУ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин Российская Федерация Война России против Украины
NEWS
Взяли 500 квадратных км. Официально названы 5 освобожденных населенных пунктов Херсонской области
Взяли 500 квадратных км. Официально названы 5 освобожденных населенных пунктов Херсонской области
DAILY
Украина идет за своим. Как ВСУ переходят от обороны в наступление
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Украина идет за своим. Как ВСУ переходят от обороны в наступление