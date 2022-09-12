У России все по плану? Путин сутками следит за "спецоперацией" в Украине

Об этом заявил пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс" .

По его словам, Путин круглосуточно находится на связи с министром обороны и другими военачальниками. При этом ему докладывают о любых действиях российских военных в ходе "спецоперации" в Украине.

"Разумеется, все, что происходит, любые действия, которые делают военные в ходе "специальной военной операции", докладываются верховному главнокомандующему. Президент находится в постоянной, круглосуточной связи с министром обороны и со всеми военачальниками. Естественно, по-другому быть не может в ходе выполнения "военной операции", - заявил Песков.

Напомним, ранее российский Генштаб заявил о "переброске" оккупантов из района Балаклеи и Изюма на другое направление. Таким образом российское командование решило скрыть провал и побег своих войск из Харьковской области.

Кроме того, Министерство обороны России объяснило побег из крупных населенных пунктов в Харьковской области. Якобы для достижения целей "спецоперации" решено отвести войска из Балаклеи и Изюма, чтобы нарастить группировку на Донецком направлении.

По данным ISW, у Минобороны РФ проблемы с подачей информации из-за успехов ВСУ.

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