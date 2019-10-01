В России планируют ввести двойное гражданство для иностранцев

Власть Российской Федерации планирует изменить правила предоставления российского гражданства для иностранцев, которые смогут сохранить свое первое гражданство. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Соответствующее предложение размещено в проекте федерального бюджета на 2020-2022 годы. Согласно проекту, иностранные граждане смогут сохранить свое гражданство при получении паспорта РФ.

"В перспективе реализация мер миграционной политики позволит исключить обязательное требование отказа от иного гражданства для иностранных граждан, принимающих гражданство Российской Федерации", - говорится в проекте.

По мнению экспертов, что такие меры позволят повысить привлекательность российского паспорта.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в ОРДЛО с октября вступили новые правила прохождения военной службы. Ее смогут проходить только лица, оформившие паспорта Российской Федерации.

Также сообщалось, что по информации немецкого Bild правительство Германии выдает визы жителям ОРДЛО с российскими паспортами. Позже Министерство иностранных дел Германии опровергло это заявление. Как сообщили в немецком МИД, еще не было зафиксировано ни одного случая, выдачи визы владельцам российских паспортов с оккупированных территорий Украины.