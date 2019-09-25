Германия опровергла заявления о выдаче виз жителям Донбасса с российскими паспортами

Фото: МИД ФРГ (wikipedia)

Германия позволяет жителям Донбасса въезжать только с украинскими паспортами

Министерство иностранных дел Германии опровергло публикации немецких изданий, в которых шла речь о выдаче виз владельцам российских паспортов с Донбасса. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

В частности, в немецком дипломатическом ведомстве уточнили, что ему не известен ни один случай, когда владельцы российских паспортов с оккупированных территорий Украины получили бы визы.

"Германия ведет переговоры на уровне ЕС о едином обращении с паспортами, выданными на востоке Украины. Технические детали такой схемы еще нужно будет уточнить", - говорится в заявлении МИД.

В то же время в ведомстве признают, что жители отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) могут въехать на территорию Германии, если они предъявляют украинский паспорт. При этом при наличии биометрического паспорта виза не нужна.

В МИД Германии добавили, что страна придерживается официальной позиции Евросоюза, принятой на саммите ЕС-Украина 10 июля 2019 года. В документе говорится, что: "ЕС в тесной координации со своими международными партнерами готов рассмотреть дальнейшие варианты, в том числе непризнание российских паспортов, выданных в нарушение минских соглашений".

Германия также осуждает Российскую Федерацию в вопросе принятия в российское гражданство жителей Донбасса по упрощенной процедуре.

Напомним, в издании Bild недавно была обнародована информация депутата от Свободной демократической партии Германии Ренаты Альт, которая сообщила про выдачу виз Германией для жителей ОРДЛО. Депутат получила ответ на запрос и в документе речь шла о почти 100 000 виз, выданных владельцам российских паспортов с апреля.