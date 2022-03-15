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В России перестанет работать протокол https, - Минцифры Украины

Автор: Владимир Костырин

По инициативе Министерства цифровой трансформации Украины, в РФ и Беларуси перестали работать основные компании, которые выдают сертификаты безопасности SSL и TLS для вебсайтов, а именно GeoTrust, Sectigo, DigiCert, Thawte, Rapid. Что означает остановку работы протокола https.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Минцифры Михаила Федорова.

В министерстве отметили, что наличие сертификатов безопасности SSL и TLS для интернет-сайтов (GeoTrust, Sectigo, DigiCert, Thawte, Rapid) означает, что ресурсы надежно защищены и можно передавать свои персональные данные.

"Например, предоставить реквизиты карты, чтобы они вводились автоматически, когда вы хотите что-то приобрести", - уточняется в сообщении.

Так, компании больше не будут выпускать сертификаты для российских и белорусских сайтов и обновлять существующие. Соответственно они автоматически станут опасными для всех пользователей, а браузеры по всему миру их будут блокировать.

"Фактически это означает смерть протокола https в России", - резюмировали в Минцифры.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский призвал техно-гигантов полностью выйти с рынка России.

Также мы писали, что спецслужбы США расследуют кибератаку на спутниковый доступ в интернет в Украине, которая совпала с началом вторжения России.

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