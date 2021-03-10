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В России перестали работать некоторые сайты госорганов после замедления Twitter

Автор: Игорь Литвиненко

В Российской Федерации перестали работать часть сайтов органов государственной власти. Это произошло на фоне замедления работы Twitter в России.

Об этом сообщает ТАСС.

В частности, после замедления Twitter перестали работать следующие сайты:

  • крупнейший в России провайдер "Ростелеком";
  • правительства;
  • Кремля;
  • Роскомнадзора;
  • Совета безопасности РФ;
  • Минэкономики;
  • Минпромторга.

Сайт Совета Федерации работает с перебоями. Также наблюдались проблемы в работе сайтов МВД и Госдумы, но спустя время их работа была восстановлена.

В "Ростелекоме" объяснили, что причиной сбоя стали проблемы в функционировании оборудования. В связи со сбоем 93% пользователей не могут подключиться к интернету, у 4% наблюдается сбой в работе всех сервисов, 1% испытывает проблему с телевидением.

"Произошел сбой в работе оборудования. Проблема локализуется. В ближайшее время работоспособность сети будет восстановлена", - сказали в компании.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не заметил сбоя в работе сайтов, но не исключил, что это возможно.

"Я читал об этих сообщениях. Мы не смогли их как-то подтвердить методом непосредственного апробирования, но, возможно, (произошли - ред.) какие-то сбои. Наверное, Минсвязи даст какие-то пояснения. Пока не имеем информации на этот счет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, не связывают ли в Кремле такие сбои с сообщениями о планах США осуществить кибератаки на внутренние системы российских властей.

Напомним, ранее The New York Times сообщал, что США в ближайшие три недели планируют совершить несколько кибератак против России в ответ на взлом американских правительственных сетей в прошлом году.

Также РБК-Украина писало, что сегодня власти РФ заявили о том, что начинают "замедление" работы Twitter и пригрозили полной блокировкой сецсети.

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