У Росії перестали працювати деякі сайти держорганів після уповільнення Twitter

Зокрема, після уповільнення Twitter перестали працювати наступні сайти:

найбільший в Росії провайдер "Ростелеком";

уряду;

Кремля;

Роскомнадзору;

Ради безпеки РФ;

Мінекономіки;

Мінпромторгу.

Сайт Ради Федерації працює з перебоями. Також спостерігалися проблеми в роботі сайтів МВС і Держдуми, але через деякий час їх робота була відновлена.

В "Ростелекомі" пояснили, що причиною збою стали проблеми у функціонуванні обладнання. У зв'язку зі збоєм 93% користувачів не можуть підключитися до інтернету, у 4% спостерігається збій у роботі всіх сервісів, 1% відчуває проблему з телебаченням.

"Стався збій в роботі обладнання. Проблема локалізується. Найближчим часом працездатність мережі буде відновлена", - сказали в компанії.

При цьому прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що не помітив збоїв у роботі сайтів, але не виключив, що це можливо.

"Я читав про цих повідомленнях. Ми не змогли їх якось підтвердити методом безпосереднього апробування, але, можливо, (сталися - ред.) якісь збої. Напевно, Мінзв'язку дасть якісь пояснення. Поки не маємо інформації на цей рахунок", - сказав Пєсков, відповідаючи на питання, чи не пов'язують в Кремлі такі збої з повідомленнями про плани США здійснити кібератаки на внутрішні системи російської влади.