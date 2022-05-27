У Росії перестав працювати Netflix

Проблеми з Netflix зафіксували в ніч з 26 на 27 травня. Жителі Росії не можуть відкрити сайт платформи і додаток без використання VPN. На головній сторінці видає помилку або напис "Недоступно". Це говорить про те, що компанія почала блокувати IP користувачів з РФ.

Зазначимо, що Netflix призупинив роботу в Росії ще 6 березня. При цьому російські користувачі могли і далі дивитися контент з дубляжем і субтитрами. Але реєстрація нових акаунтів і поповнення рахунків стали недоступним. Це можна було зробити лише за допомогою VPN.