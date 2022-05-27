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У Росії перестав працювати Netflix

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Росія, П'ятниця 27 травня 2022 12:02
У Росії перестав працювати Netflix Фото: Netflix перестав працювати без VPN в Росії (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Американський стрімінговий сервіс Netflix перестав відкриватися у користувачів з Росії. Сайт не працює без VPN.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DTF.

Проблеми з Netflix зафіксували в ніч з 26 на 27 травня. Жителі Росії не можуть відкрити сайт платформи і додаток без використання VPN. На головній сторінці видає помилку або напис "Недоступно". Це говорить про те, що компанія почала блокувати IP користувачів з РФ.

Зазначимо, що Netflix призупинив роботу в Росії ще 6 березня. При цьому російські користувачі могли і далі дивитися контент з дубляжем і субтитрами. Але реєстрація нових акаунтів і поповнення рахунків стали недоступним. Це можна було зробити лише за допомогою VPN.

Нагадаємо, що все більше іноземних компаній закривають бізнес в Росії. Зокрема, британський бренд Marks & Spencer йде з російського ринку.

Також найбільша в світі мережа кав'ярень Starbucks ліквідує свій російський бізнес.

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