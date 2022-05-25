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В России ответили на условия Зеленского по переговорам

Фото: замглавы МИД РФ Андрей Руденко (moccowbaku)
Автор: Мария Кучерявец

В Министерстве иностранных дел России ответили на условия президента Украины Владимира Зеленского относительно переговоров. Там назвали его слова "неконструктивными".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

"Заявление Зеленского о готовности вернуться к переговорам только в случае возвращения российских войск на позиции 24 февраля нельзя назвать конструктивным", - сказал заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко.

Что сказал Зеленский

Отметим, сегодня президент Владимир Зеленский во время "Украинского завтрака" в Давосе заявил, что Украина будет бороться, пока не вернет свои территории и отметил, эта стадия войны может перейти в формат переговоров между президентами, когда Украина поймет, что сама Россия продемонстрирует желание выйти из кровавой войны. Например, отвод войск на линию 24 февраля.

Днем ранее глава государства также заявил, что готов вести переговоры о прекращении войны только с президентом РФ Владимиром Путиным. Другие варианты не рассматриваются.

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Владимир ЗеленскийМИД РФ