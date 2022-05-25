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У Росії відповіли на умови Зеленського щодо переговорів

Фото: заступник глави МЗС РФ Андрій Руденко (moccowbaku)
Автор: Марія Кучерявець

В Міністерстві закордонних справ Росії відповіли на умови президента України Володимира Зеленського щодо переговорів. Там назвали його слова "неконструктивними".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РІА Новини".

"Заяву Зеленського про готовність повернутися до переговорів лише у разі повернення російських військ на позиції 24 лютого не можна назвати конструктивною", - сказав заступник глави МЗС РФ Андрій Руденко.

Що сказав Зеленський

Зазначимо, сьогодні президент Володимир Зеленський під час "Українського сніданку" в Давосі заявив, що Україна буде боротися, поки не поверне свої території та зазначив, ця стадія війни може перейти у формат переговорів між президентами, коли Україна зрозуміє, що сама Росія продемонструє бажання вийти з кривавої війни. Наприклад, відведення військ на лінію 24 лютого.

Днем раніше глава держави також заявив, що готовий вести переговори щодо припинення війни тільки з президентом РФ Володимиром Путіним. Інші варіанти не розглядаються.

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Володимир ЗеленськийМЗС РФ