У Росії відповіли на умови Зеленського щодо переговорів

"Заяву Зеленського про готовність повернутися до переговорів лише у разі повернення російських військ на позиції 24 лютого не можна назвати конструктивною", - сказав заступник глави МЗС РФ Андрій Руденко.

Що сказав Зеленський

Зазначимо, сьогодні президент Володимир Зеленський під час "Українського сніданку" в Давосі заявив, що Україна буде боротися, поки не поверне свої території та зазначив, ця стадія війни може перейти у формат переговорів між президентами, коли Україна зрозуміє, що сама Росія продемонструє бажання вийти з кривавої війни. Наприклад, відведення військ на лінію 24 лютого.

Днем раніше глава держави також заявив, що готовий вести переговори щодо припинення війни тільки з президентом РФ Володимиром Путіним. Інші варіанти не розглядаються.

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