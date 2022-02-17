В РФ ответили, закончится ли эскалация вокруг Украины 20 февраля: откуда новая дата

Он заявил, что не знает, закончится ли эскалация вокруг Украины 20 февраля, это якобы зависит "не от РФ".

"Россия будет сама решать, как и какими средствами ей обеспечивать свою безопасность", - заявил глава МИД РФ.

Почему 20 февраля?

Именно 20 февраля заканчивается Олимпиада-2022. А, как писали западные СМИ, лидер КНР Си Цзиньпин мог попросить Путина не вторгаться на Украину во время Олимпиады в Пекине. Якобы, чтобы "не затмить" событие.

Власти Китая и России это официально опровергли.

Отметим, Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля, Паралимпиада - с 4 по 13 марта.

Предыдущая дата возможного нападения - 16 февраля

Ряд западных СМИ написали о возможности нападения РФ на Украину 16 февраля. В Украине тогда заявили, что не нужно паниковать и ситуация остается под контролем. Более того, Владимир Зеленский подписал указ о Дне единения Украины именно в этот день.

Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью РБК-Украина прокомментировал "инсайды" западных СМИ о вторжении России. По его словам, у каждого свои цели.