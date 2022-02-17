У РФ відповіли, чи ескалація закінчиться навколо України 20 лютого: звідки нова дата

Він заявив, що не знає, чи ескалація закінчиться навколо України 20 лютого, це нібито залежить "не від РФ".

"Росія сама вирішуватиме, як і якими засобами їй забезпечувати свою безпеку", - заявив глава МЗС РФ.

Чому 20 лютого?

Саме 20 лютого закінчується Олімпіада-2022. А, як писали західні ЗМІ, лідер КНР Сі Цзіньпін міг попросити Путіна не вторгатися в Україну під час Олімпіади в Пекіні. Нібито, щоб "не затьмарити" подію.

Влада Китаю та Росії це офіційно спростувала.

Зазначимо, Олімпіада у Пекіні пройде з 4 по 20 лютого, Паралімпіада - з 4 по 13 березня.

Попередня дата можливого нападу - 16 лютого

Низка західних ЗМІ написали про можливість нападу РФ на Україну 16 лютого. В Україні тоді заявили, що не треба панікувати, і ситуація залишається під контролем. Більше того, Володимир Зеленський підписав указ про День єднання України саме цього дня.

Міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю РБК-Україна прокоментував "інсайди" західних ЗМІ про вторгнення Росії. З його слів, у кожного свої цілі.