У РФ відповіли, чи ескалація закінчиться навколо України 20 лютого: звідки нова дата

У Росії не знають, чи закінчиться ескалація навколо України 20 лютого. Знову заявили, що "самі вирішать, як РФ забезпечувати свою безпеку".

Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, повідомляє РБК-Україна , посилаючись на ТАСС .

Він заявив, що не знає, чи ескалація закінчиться навколо України 20 лютого, це нібито залежить "не від РФ".

"Росія сама вирішуватиме, як і якими засобами їй забезпечувати свою безпеку", - заявив глава МЗС РФ.

Чому 20 лютого?

Саме 20 лютого закінчується Олімпіада-2022. А, як писали західні ЗМІ, лідер КНР Сі Цзіньпін міг попросити Путіна не вторгатися в Україну під час Олімпіади в Пекіні. Нібито, щоб "не затьмарити" подію.

Влада Китаю та Росії це офіційно спростувала.

Зазначимо, Олімпіада у Пекіні пройде з 4 по 20 лютого, Паралімпіада - з 4 по 13 березня.

Попередня дата можливого нападу - 16 лютого

Низка західних ЗМІ написали про можливість нападу РФ на Україну 16 лютого. В Україні тоді заявили, що не треба панікувати, і ситуація залишається під контролем. Більше того, Володимир Зеленський підписав указ про День єднання України саме цього дня.

Міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю РБК-Україна прокоментував "інсайди" західних ЗМІ про вторгнення Росії. З його слів, у кожного свої цілі.