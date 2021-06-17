В России оценили вероятность новой встречи Путина и Байдена

По его словам, пока нет никаких наметок касательно следующего саммита президентов РФ и США. Однако президенты при необходимости могут поговорить по телефону, указал Песков.

"Встречи тоже нужны по мере того, как копится потенциал таких тупиковых вопросов, которые нужно обсуждать на высшем уровне. Пока никаких наметок нет", - сказал Песков.

Отметим, вчера Путин и Байден провели переговоры в Женеве. Они, в частности, обсуждали возвращение должности спецпредставителя США по Украине.

Также президенты обсудили и Беларусь. Президент США говорил, что взгляды лидеров на ситуацию в стране различаются.