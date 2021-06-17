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В России оценили вероятность новой встречи Путина и Байдена

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Москва, Четверг 17 июня 2021 13:08
В России оценили вероятность новой встречи Путина и Байдена Фото: президент России Владимир Путин (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

В России оценили возможность новой встречи президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина. Пока об этом речь не идет.

Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

По его словам, пока нет никаких наметок касательно следующего саммита президентов РФ и США. Однако президенты при необходимости могут поговорить по телефону, указал Песков.

"Встречи тоже нужны по мере того, как копится потенциал таких тупиковых вопросов, которые нужно обсуждать на высшем уровне. Пока никаких наметок нет", - сказал Песков.

Отметим, вчера Путин и Байден провели переговоры в Женеве. Они, в частности, обсуждали возвращение должности спецпредставителя США по Украине.

Также президенты обсудили и Беларусь. Президент США говорил, что взгляды лидеров на ситуацию в стране различаются.

Отметим, на встрече Байден и Путин обсудили Украину. Американский лидер поддержал минские соглашения.

Более детально о встрече двух лидеров в материале РБК-Украина "Испытательный срок. Чем закончился саммит Путина и Байдена в Женеве".

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