У Росії оцінили ймовірність нової зустрічі Путіна і Байдена
У Росії оцінили можливість нової зустрічі президентів США і Росії Джо Байдена і Володимира Путіна. Поки про це мова не йде.
Про це прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив в ефірі радіостанції "Ехо Москви".
За його словами, поки немає ніяких наміток щодо наступного саміту президентів РФ і США. Однак президенти при необхідності можуть поговорити по телефону, вказав Пєсков.
"Зустрічі теж потрібні в міру того, як накопичується потенціал таких тупикових питань, які потрібно обговорювати на вищому рівні. Поки ніяких наміток немає", - сказав Пєсков.
Зазначимо, вчора Путін і Байден провели переговори в Женеві. Вони, зокрема, обговорювали повернення посади спецпредставника США по Україні.
Також президенти обговорили і Білорусь. Президент США говорив, що погляди лідерів на ситуацію в країні різняться.
Зазначимо, на зустрічі Байден і Путін обговорили Україну. Американський лідер підтримав мінські угоди.
Більш детально про зустріч двох лідерів у матеріалі РБК-Україна "Випробувальний термін. Чим закінчився саміт Путіна і Байдена в Женеві".