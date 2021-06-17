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У Росії оцінили ймовірність нової зустрічі Путіна і Байдена

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Москва, Четвер 17 червня 2021 13:08
У Росії оцінили ймовірність нової зустрічі Путіна і Байдена Фото: президент Росії Володимир Путін (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

У Росії оцінили можливість нової зустрічі президентів США і Росії Джо Байдена і Володимира Путіна. Поки про це мова не йде.

Про це прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив в ефірі радіостанції "Ехо Москви".

За його словами, поки немає ніяких наміток щодо наступного саміту президентів РФ і США. Однак президенти при необхідності можуть поговорити по телефону, вказав Пєсков.

"Зустрічі теж потрібні в міру того, як накопичується потенціал таких тупикових питань, які потрібно обговорювати на вищому рівні. Поки ніяких наміток немає", - сказав Пєсков.

Зазначимо, вчора Путін і Байден провели переговори в Женеві. Вони, зокрема, обговорювали повернення посади спецпредставника США по Україні.

Також президенти обговорили і Білорусь. Президент США говорив, що погляди лідерів на ситуацію в країні різняться.

Зазначимо, на зустрічі Байден і Путін обговорили Україну. Американський лідер підтримав мінські угоди.

Більш детально про зустріч двох лідерів у матеріалі РБК-Україна "Випробувальний термін. Чим закінчився саміт Путіна і Байдена в Женеві".

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Володимир Путін Джозеф Байден
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Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Випробувальний термін. Чим закінчився саміт Путіна та Байдена у Женеві