В России отреагировали на заявление Арахамии о возможном возобновлении переговоров

Переговоры Украины с Россией могут и не состояться. Поскольку в Москве предполагают, что якобы может не быть "о чем и с кем говорить".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева.

"Главный переговорщик от Украины считает возможным возобновление переговоров с Россией с конца августа. Можно и так. Вопрос в том, будет ли о чем и с кем говорить", - написал Медведев.

Что сказал Арахамия

Напомним, главапереговорной группы, нардеп Давид Арахамия накануне заявил, что Украина сможет возобновить переговорный процесс после контрнаступления на отдельных участках. Это, по его словам, может произойти до конца августа.

Добавим, что в России при этом тоже заявляли о возможности возобновления переговорного процесса.

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