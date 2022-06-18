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У Росії відреагували на заяву Арахамії про можливе відновлення переговорів

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Москва, Субота 18 червня 2022 15:24
У Росії відреагували на заяву Арахамії про можливе відновлення переговорів Фото: заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв (facebook.com/Dmitry.Medvedev)
Автор: Марія Кучерявець

Переговори України з Росією можуть і не відбутися. Оскільки в Москві припускають, що нібито може не бути "про що і з ким говорити".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва.

"Головний переговорник від України вважає за можливе відновлення переговорів з Росією з кінця серпня. Можна і так. Питання в тому, чи буде про що і з ким говорити", - написав Медведєв.

Що сказав Арахамія

Нагадаємо, голова переговорної групи, нардеп Давид Арахамія напередодні заявив, що Україна зможе відновити переговорний процес після контрнаступу на окремих ділянках. Це, за його словами, може статися до кінця серпня.

Додамо, що в Росії при цьому теж заявляли про можливість відновлення переговорного процесу.

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