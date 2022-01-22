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В России отреагировали на публикацию Bloomberg о Си Цзиньпине и Путине

Новина українською →
Москва, Суббота 22 января 2022 21:15
В России отреагировали на публикацию Bloomberg о Си Цзиньпине и Путине Фото: официальный представитель МИД России Мария Захарова (facebook.com/MIDRussia)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Министерстве иностранных дел России отреагировали на публикацию Bloomberg, в которой говорилось, что лидер Китая Си Цзиньпин мог попросить президента РФ Владимир Путина не нападать на Украину во время зимней Олимпиады.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

"Агентство Bloomberg давно уже перестало быть чем-то самостоятельным. А теперь еще и приличным", - написала в своем Telegram-канале Захарова.

Она добавила, что эта публикация уже "не фейк, а уже информационная спецоперация". Захарова поставила под сомнение источники агентства, заявив, что "дипломатом в Китае" являются американцы.

Захарова традиционно обвинила США и Украину в подготовке очередных информационных и даже военных провокаций.

Напомним, 22 января агентство Bloomberg опубликовало со ссылкой на одного дипломата в Пекине информацию о том, что Си Цзиньпин мог попросить Путина не портить великое событие и не нападать на Украину во время зимних Олимпийских игр, которые пройдут в Китае с 4 по 20 февраля.

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