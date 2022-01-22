В России отреагировали на публикацию Bloomberg о Си Цзиньпине и Путине

В Министерстве иностранных дел России отреагировали на публикацию Bloomberg, в которой говорилось, что лидер Китая Си Цзиньпин мог попросить президента РФ Владимир Путина не нападать на Украину во время зимней Олимпиады.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову .

"Агентство Bloomberg давно уже перестало быть чем-то самостоятельным. А теперь еще и приличным", - написала в своем Telegram-канале Захарова.

Она добавила, что эта публикация уже "не фейк, а уже информационная спецоперация". Захарова поставила под сомнение источники агентства, заявив, что "дипломатом в Китае" являются американцы.

Захарова традиционно обвинила США и Украину в подготовке очередных информационных и даже военных провокаций.