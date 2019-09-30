В России отреагировали на новые санкции США

В Министерстве иностранных дел России заявили о недоумении из-за новых санкций Соединенных Штатов и заявили, что этот "антироссийский выпад" не останется без ответа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Министерстве заявили, что в отношении некоторых лиц ограничения вводятся уже по второму и третьему кругу.

"Выражаем крайнее недоумение новой порцией антироссийских санкций, введенных Администрацией США 30 сентября", - говорится в сообщении.

Также в ведомстве отметили, что санкции являются отражением американского внутриполитического кризиса.

"Понимаем, что подобные шаги являются отражением охватившего США внутриполитического кризиса, в котором российская тематика намеренно используется частью вашингтонского истеблишмента в качестве инструмента для достижения собственных конъюнктурных целей", - говорится в сообщении.

В МИД отметили, что антироссийский выпад не останется без ответа.

"Одновременно призываем американских политиков прекратить бессмысленные игры в санкции, результат которых равен нулю, вернуться на позиции здравого смысла", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Министерство финансов Соединенных Штатов Америки ввел санкции против двух граждан России и трех компаний из-за вмешательства в президентские выборы 2016 года. В частности, санкции были введены против Дениса Кузьмина и Игоря Нестерова, которые связаны с "Агентством интернет-исследований" бизнесмена Евгения Пригожина.

Кроме того, 26 сентября Соединеные Штаты причастных к доставке авиатоплива российским силам в Сирии. Стрех человек, пяти кораблей и, которая является "подставной компанией "Совфрахта" первоначально предназначалась для работы в Украине"