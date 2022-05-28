В России отменили возрастные ограничения для контрактной службы в армии: что изменилось

Российская Федерация отменила возрастные ограничения для заключения контракта о прохождении военной службы. Глава Кремля Владимир Путин уже подписал соответствующий закон.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание Lenta.
Депутаты Госдумы единогласно поддержали законопроект в первом чтении. После этого он был одобрен в Совете Федерации.
Как отмечает Meduza, в соответствии с действующим законодательством, заключить первый контракт о прохождении службы могут россияне в возрасте от 18 до 40 лет и иностранцы в возрасте до 30 лет.
По словам Панкова, новый закон позволит заключить первый контракт гражданам в возрасте до 50 лет.
Отныне ограничением для службы в армии России стало окончание трудоспособного возраста:
"До какого возраста мы теперь можем брать граждан Российской Федерации и иностранных граждан на военную службу по контракту? Можно ответить абсолютно точно - до 50-летнего возраста. Россияне, находящиеся в запасе рядовыми и сержантами, стоят на воинском учете до 50-летнего возраста. Вот, собственно, это та категория, с которой можно работать", - сказал Панков.
По мнению председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова и его заместителя Андрея Красова, достаточный уровень военного профессионализма можно якобы достичь до 40-50 лет.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Россия готовится одобрить закон по отмена возрастных ограничений для призывников.
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