В России отменили возрастные ограничения для контрактной службы в армии: что изменилось

Депутаты Госдумы единогласно поддержали законопроект в первом чтении. После этого он был одобрен в Совете Федерации.

Как отмечает Meduza, в соответствии с действующим законодательством, заключить первый контракт о прохождении службы могут россияне в возрасте от 18 до 40 лет и иностранцы в возрасте до 30 лет.

По словам Панкова, новый закон позволит заключить первый контракт гражданам в возрасте до 50 лет.

Отныне ограничением для службы в армии России стало окончание трудоспособного возраста:

65 лет для мужчин;

60 лет для женщин.

"До какого возраста мы теперь можем брать граждан Российской Федерации и иностранных граждан на военную службу по контракту? Можно ответить абсолютно точно - до 50-летнего возраста. Россияне, находящиеся в запасе рядовыми и сержантами, стоят на воинском учете до 50-летнего возраста. Вот, собственно, это та категория, с которой можно работать", - сказал Панков.

По мнению председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова и его заместителя Андрея Красова, достаточный уровень военного профессионализма можно якобы достичь до 40-50 лет.