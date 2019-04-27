В России открыли дело о загрязнении нефти в нефтепроводе "Дружба"

В России открыли уголовное дело об умышленном загрязнении нефти в нефтепроводе "Дружба". Об этом сообщил советник президента компании "Транснефть" Игорь Демин, передает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Демин рассказал, что в Самаре в офисах ряда частных организаций проводятся следственные действия.

"Сейчас можно определенно сказать, что вброс хлорорганических соединений осуществлялся через узел учета, принадлежащий частной структуре "Самаратранснефть-Терминал", осуществляющей прием нефти и анализ ее качества от нескольких малых производителей", - сказал он.

По словам Демина, представители нефтепроводных и нефтеперерабатывающих структур Беларуси, Польши, Украины и России 26 апреля провели в Минске встречу, на которой определили план действий по возобновлению транспортировки нефти в Беларусь и страны Европы.

Отмечается, что вопрос о компенсациях в связи с поставками некачественной нефти из России на встрече не поднимался.

Напомним, вечером 25 апреля АО "Укртранснафта" вынужденно прекратило транзит нефти по магистральному нефтепроводу "Мозырь-Броды" (МН "Дружба") в связи с отказом приема некачественной российской нефти на приемо-сдавальном участке"Будковце" (Словакия).