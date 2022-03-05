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В России отключат Photoshop и другие программы Adobe

Автор: Татьяна Самарук

Компания Adobe, разрабатывающая программы Photoshop, Premiere, Illustrator, Lightroom, заявила о прекращении продаж в России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальную страницу компании в Twitter.

В компании отмечают, что в течение последних нескольких дней они становились свидетелями насильственных нападений на Украину.

"Опубликованные изображения были ужасными и разрывали сердце. Когда мы видим эту трагедию, мы считаем, что несем ответственность за то, чтобы наши продукты и услуги не использовались для поддержки этой незаконной войны", - говорится в сообщении.

Также Adobe приняла ряд мер, чтобы обеспечить безопасность сотрудникам и оказать гуманитарную помощь Украине.

"Начиная немедленно, Adobe прекращает все новые продажи продуктов и услуг Adobe в России. Кроме того, мы прекращаем доступ к Adobe Creative Cloud, Adobe Document Cloud и Adobe Experience Cloud.",- добавили в компании.

Кроме того, компания решила оказать Украине гуманитарную поддержку. На это Adobe Foundation выделил серию грантов на сумму свыше 1 млн. долларов. Средства будут направлены на медицинскую помощь и транспортные нужды беженцев.

Ранее мы сообщали, что Porsche прекратил поставки автомобилей в Россию.

Также мы писали, что Airbnb приостанавливает деятельность в России и Беларуси.

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