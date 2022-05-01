UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В России отчитались о десятках "эвакуированных" из Мариуполя: СМИ "запилили" новый фейк

Фото: в России отчитались о десятках эвакуированных из Мариуполя (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В субботу, 30 апреля, российская сторона отчиталась об "эвакуации" из Мариуполя 46 человек. Российские пропагандисты, долго не церемонясь, сняли видео-фейк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал пропагандистского издания "РИА Новости".

"Минобороны России сообщает, что 30 апреля из близлежащих к "Азовстали" жилых домов вышли две группы гражданских, в общей сложности 46 человек, им предоставлен ночлег и питание", - говорится в сообщении.

На кадрах процесса "эвакуации", снятого российскими СМИ, сложно что-либо рассмотреть: все происходило в темноте, а автобусы, якобы с эвакуированными украинцами, пожелавшими выехать в Россию, были без каких-либо опознавательных знаков.

В воскресенье, 1 мая, в росСМИ начало "гулять" видео, в нем, якобы одна из эвакуированных жалуется, что якобы "украинские военные, которых она называет "боевиками", "не выпускали людей с "Азовстали"".

Как сообщалось, заместитель командира полка "Азов" капитана Святослав Паламарь заявил, что из "Азовстали" удалось провести эвакуацию гражданских. Всего вывезли 20 человек, среди которых женщины и дети.

Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 67-й день. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
АзовстальМариупольДонбассВойна в Украине