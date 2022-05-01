В России отчитались о десятках "эвакуированных" из Мариуполя: СМИ "запилили" новый фейк
В субботу, 30 апреля, российская сторона отчиталась об "эвакуации" из Мариуполя 46 человек. Российские пропагандисты, долго не церемонясь, сняли видео-фейк.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал пропагандистского издания "РИА Новости".
"Минобороны России сообщает, что 30 апреля из близлежащих к "Азовстали" жилых домов вышли две группы гражданских, в общей сложности 46 человек, им предоставлен ночлег и питание", - говорится в сообщении.
На кадрах процесса "эвакуации", снятого российскими СМИ, сложно что-либо рассмотреть: все происходило в темноте, а автобусы, якобы с эвакуированными украинцами, пожелавшими выехать в Россию, были без каких-либо опознавательных знаков.
В воскресенье, 1 мая, в росСМИ начало "гулять" видео, в нем, якобы одна из эвакуированных жалуется, что якобы "украинские военные, которых она называет "боевиками", "не выпускали людей с "Азовстали"".
Как сообщалось, заместитель командира полка "Азов" капитана Святослав Паламарь заявил, что из "Азовстали" удалось провести эвакуацию гражданских. Всего вывезли 20 человек, среди которых женщины и дети.
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