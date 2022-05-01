У Росії прозвітували про десятки "евакуйованих" з Маріуполя: ЗМІ "запилили" новий фейк

У суботу, 30 квітня, російська сторона відзвітувала про "евакуацію" з Маріуполя 46 людей. Російські пропагандисти, довго не вагались та зняли відео-фейк.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал пропагандистського видання "РИА Новости".

"Міноборони Росії повідомляє, що 30 квітня з прилеглих до "Азовсталі" житлових будинків вийшли дві групи цивільних, загалом 46 осіб, їм надано нічліг та харчування", - йдеться у повідомленні.

На кадрах процесу "евакуації", знятого російськими ЗМІ, складно щось розглянути: все відбувалося у темряві, а автобуси, нібито з евакуйованими українцями, які побажали виїхати в Росію, були без будь-яких розпізнавальних знаків.

У неділю, 1 травня, в росЗМІ почало "гуляти" відео, в ньому, нібито одна з евакуйованих скаржиться, що українські військові, яких вона називає "бойовиками", "не випускали людей з "Азовсталі".