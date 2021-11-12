У Росії знову пригрозили Україні через закон про перехідний період
Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що якщо Україна прийме закон про перехідний період, то Москва вважатиме, що Київ вийшов з мінських угод. Він також відзначив високі темпи підготовки схвалення законопроєкту Верховною радою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.
"Проєкт закону про засади державної політики перехідного періоду, який був внесений Урядом України, - цитує агентство Лаврова. - Якщо цей закон буде прийнятий, Київ тим самим проголосить вихід з мінського комплексу заходів".
Лавров зазначив, що у Верховній Раді процес схвалення законопроєкту йде повним ходом. При цьому він нагадав обіцянку Франції та Німеччини щодо цього документа. За його словами, Париж і Берлін запевняли Москву, що зроблять все для того, щоб цей закон не був прийнятий.
"Але ніяких дій з того часу прийнято не було", - додав російський міністр.
Нагадаємо, раніше Венеціанська комісія запропонувала змінити запропонований Кабміном закон про перехідний період, а також залучити до його напрацювання жителів окупованих територій.
Зазначимо, у серпні український законопроєкт про перехідний період на Донбасі розкритикував президент РФ Володимир Путін.