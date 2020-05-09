В России опубликовали план выхода из карантина

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для поэтапной отмены карантина в России. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ведомства.

В частности, план состоит из трех этапов:

Первый:

Восстанавливают работу небольшие непродовольственные магазины; возвращаются услуги, которые “исключают одномоментный контакт большого числа людей”,

Можно гулять и заниматься спортом на открытом воздухе.

Второй:

Открываются крупные торговые точки и отдельные образовательные организации”,

Сохраняется ограничение на количество людей, которые могут находиться в одном помещении одновременно.

Третий:

Открываются отели и все без исключения учебные заведения,

Полностью возвращается к работе сфера услуг и торговля,

На каждом из них люди из группы риска не должны без необходимости выходить из дома. Кроме того, сохраняется требование носить маски при любом выходе на улицу, в магазин, при поездках в транспорте.

Отметим, что для каждого региона время, за которое он отменит ограничения, будет индивидуальным.

Напомним, мэр столицы России Сергей Собянин ранее заявил, что в Москве коронавирусом заразились около 300 тыс. людей, тогда, когда официальные данные говорили о 92 тысячах.

Добавим, Россия обошла Германию и сейчас занимает пятое место в мире по количеству выявленных случаев COVID-19.