В Росії опублікували план виходу з карантину

Роспотребнадзор опублікував рекомендації для поетапного скасування карантину в Росії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт відомства.

Зокрема, план складається з трьох етапів:

Перший:

Відновлюють роботу невеликі непродовольчі магазини; повертаються послуги, які “виключають одномоментний контакт великого числа людей”,

Можна гуляти і займатися спортом на відкритому повітрі.

Другий:

Відкриваються великі торгові точки і “окремі освітні організації”,

Зберігається обмеження на кількість людей, які можуть перебувати в одному приміщенні одночасно.

Третій:

Відкриваються готелі і усі без винятку навчальні заклади,

Повністю повертається до роботи сфера послуг і торгівля,

На кожному з них люди з групи ризику не повинні без необхідності виходити з дому. Крім того, зберігається вимога носити маски при будь-якому виході на вулицю, в магазин, при поїздках в транспорті.

Зазначимо, що для кожного регіону час, за яке він скасує обмеження, буде індивідуальним.

Нагадаємо, мер столиці Росії Сергій Собянін раніше заявив, що у Москві коронавірусом заразилися близько 300 тис. людей, тоді, коли офіційні дані говорили про 92 тисячі.

Додамо, Росія обійшла Німеччину і зараз займає п'яте місце в світі за кількістю виявлених випадків COVID-19.