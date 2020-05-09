В Росії опублікували план виходу з карантину

На першому етапі відкриваються невеликі непродовольчі магазини
Роспотребнадзор опублікував рекомендації для поетапного скасування карантину в Росії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт відомства.
Зокрема, план складається з трьох етапів:
Перший:
- Відновлюють роботу невеликі непродовольчі магазини; повертаються послуги, які “виключають одномоментний контакт великого числа людей”,
- Можна гуляти і займатися спортом на відкритому повітрі.
Другий:
- Відкриваються великі торгові точки і “окремі освітні організації”,
- Зберігається обмеження на кількість людей, які можуть перебувати в одному приміщенні одночасно.
Третій:
- Відкриваються готелі і усі без винятку навчальні заклади,
- Повністю повертається до роботи сфера послуг і торгівля,
- На кожному з них люди з групи ризику не повинні без необхідності виходити з дому. Крім того, зберігається вимога носити маски при будь-якому виході на вулицю, в магазин, при поїздках в транспорті.
Зазначимо, що для кожного регіону час, за яке він скасує обмеження, буде індивідуальним.
Нагадаємо, мер столиці Росії Сергій Собянін раніше заявив, що у Москві коронавірусом заразилися близько 300 тис. людей, тоді, коли офіційні дані говорили про 92 тисячі.
Додамо, Росія обійшла Німеччину і зараз займає п'яте місце в світі за кількістю виявлених випадків COVID-19.