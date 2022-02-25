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У Росії обмежують доступ до Facebook

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П'ятниця 25 лютого 2022 18:37
У Росії обмежують доступ до Facebook Фото: у Росії обмежують доступ до Facebook (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Роскомнагляд ввів часткове обмеження доступу до Facebook на території Російської Федерації. Перед цим соціальна мережа обмежила акаунти місцевих ЗМІ.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Роскомнадзору.

"24 лютого соціальна мережа Facebook обмежила офіційні акаунти чотирьох російських ЗМІ: телеканалу "Звезда", інформаційного агентства "РИА Новости", інтернет-майданчиків "Лента.ру" і "Газета.ру",- пише пресслужба Роскомнадзору.

У Росії відповідний хід від компанії порахували нібито "порушенням основних прав і свобод людини".

На території агресора були введені аналогічні обмеження щодо Facebook.

"Відповідно до рішення Генеральної прокуратури щодо соціальної мережі Facebook, починаючи з 25 лютого 2022 року, Роскомнадзором, відповідно до закону, вживаються заходи часткового обмеження доступу", - зазначає пресслужба.

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