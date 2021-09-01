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В России официально прекратил существование ФБК Навального

Автор: Дмитрий Кузнецов

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) российского оппозиционера Алексея Навального российские власти исключили из государственного реестра юридических лиц. Таким образом ФБК официально прекратил свое существование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

Агентство ссылается на данные реестра на сайте Федеральной налоговой службы. Согласно им, ФБК прекратил деятельность 31 августа.

ФБК основан Навальным в 2011 году. Фонд позиционировал себя как некоммерческую организацию, которая занимается антикоррупционными расследованиями.

В начале июня Мосгорсуд признал ФБК и ряд других организаций Навального (Фонд защиты прав граждан и "Штабы Навального") экстремистскими организациями. Также суд принял решение о запрете их деятельности в РФ и с последующей ликвидацией.

Напомним, в ЕС осудили это решение российского суда и призвали освободить Навального.

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Российская ФедерацияНавальный