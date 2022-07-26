В России обязали каждый регион создать по батальону для войны против Украины, - ГУР

Однако не все готовы создавать группировки за счет местного населения.

"В частности власти Москвы формируют так называемый "мэровский полк", в который в основном набираются люди из других регионов и даже граждан стран Центральной Азии (Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан)", - отмечают в ГУР.

Для их поощрения предлагается высокая зарплата и возможность получить гражданство РФ.

К слову, участвовать в этой кампании Кремль вынуждает и временно оккупированные Крым и Севастополь.

РФ меняет тактику пополнения армии

В разведке также рассказали, что сейчас Россия меняет тактику пополнения оккупационного войска на территории Украины. Чтобы избежать нежелательного объявления мобилизации, набор осуществляется через:

частные военные компании;

Росгвардию;

"ЛДНР".

"Фиксируются случаи принуждения к подписанию "контрактов" в отношении местного населения на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей. Получен полный карт-бланш от властей РФ на отбор боевиков в колониях", - указывают в Генеральном управлении.



Кроме этого, россияне начали работу с бывшими выпускниками Челябинского танкового училища в запасе в возрасте до 50 лет. Их призывают идти добровольцами в танковый батальон, который ориентировочно формируется в Перми.

Там организуется сборный пункт и прибывают танки Т-72, которые срочно снимают с долговременного хранения.