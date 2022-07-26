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В России обязали каждый регион создать по батальону для войны против Украины, - ГУР

Фото: в России каждый регион должен создать батальон для войны против Украины (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

В России развернули кампанию, в рамках которой обязали каждый из 83 регионов страны сформировать и профинансировать по одному новому батальону для участия в войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральное управление разведки Министерства обороны.

Однако не все готовы создавать группировки за счет местного населения.

"В частности власти Москвы формируют так называемый "мэровский полк", в который в основном набираются люди из других регионов и даже граждан стран Центральной Азии (Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан)", - отмечают в ГУР.

Для их поощрения предлагается высокая зарплата и возможность получить гражданство РФ.

К слову, участвовать в этой кампании Кремль вынуждает и временно оккупированные Крым и Севастополь.

РФ меняет тактику пополнения армии

В разведке также рассказали, что сейчас Россия меняет тактику пополнения оккупационного войска на территории Украины. Чтобы избежать нежелательного объявления мобилизации, набор осуществляется через:

  • частные военные компании;
  • Росгвардию;
  • "ЛДНР".

"Фиксируются случаи принуждения к подписанию "контрактов" в отношении местного населения на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей. Получен полный карт-бланш от властей РФ на отбор боевиков в колониях", - указывают в Генеральном управлении.

Кроме этого, россияне начали работу с бывшими выпускниками Челябинского танкового училища в запасе в возрасте до 50 лет. Их призывают идти добровольцами в танковый батальон, который ориентировочно формируется в Перми.

Там организуется сборный пункт и прибывают танки Т-72, которые срочно снимают с долговременного хранения.

Напомним, Россия изменила тактику ДРГ в Украине. Теперь у диверсантов набирают украиноязычных жителей оккупированных Донецкой и Луганской областей, а также Крыма.

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