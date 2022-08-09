UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В России обвинили Украину в срыве транзита нефти в южную Европу: что известно

Фото: в России обвинили Украину в срыве транзита нефти в южную Европу (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Южная Европа осталась без российской нефти с 4 августа, поскольку платежи за транзит не поступили на украинские счета из-за санкций, введенных против России. В сбое поставок Москва тут же обвинила Киев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Так, российская "Транснефть", заявление которой цитирует издание, во вторник, 9 августа, заявила, что 22 июля оплатила украинскому трубопроводному оператору "Укртранснафте" августовский транзит нефти, но 28 июля деньги были отправлены обратно, так как платеж не прошел.

"Газпромбанк", который провел платеж, заявил, что деньги были возвращены из-за ограничений ЕС, цитирует издание сообщение "Транснефти".

Россия, как добавляет Reuters, обычно поставляет около 250 тысяч баррелей в сутки через южную часть трубопровода "Дружба" в Венгрию, Словакию и Чехию.

В статье отмечается, что венгерские MOL и Unipetrol, контролируемые PKN Orlen, являются основными покупателями нефти по этому маршруту.

Как сообщалось, Украина после введения Евросоюзом эмбарго на российскую нефть вполне может прекратить транзит нефти по трубопроводу "Дружба".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Санкции против России